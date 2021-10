Nuno Melo é candidato à liderança do CDS-PP

O eurodeputado do CDS-PP Nuno Melo vai apresentar a sua candidatura à liderança do partido no próximo sábado, no Porto.

A apresentação está marcada para as 15h00 no salão árabe do Palácio da Bolsa, no Porto, adiantou fonte próxima do centrista.

Nuno Melo já tinha antecipado, na sexta-feira passada, que anunciaria "dentro de dias" uma decisão sobre a candidatura à liderança do CDS-PP, numa publicação no Facebook em que analisou com detalhe os resultados dos democratas-cristãos nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

“Muito antes das eleições autárquicas fiz saber que a decisão que tomasse em relação ao próximo Congresso, a que apresentarei uma Moção de Estratégia Global, não dependeria dos resultados destas eleições, antes sim da avaliação que fizesse do estado geral do partido. Dentro de dias darei a conhecer publicamente esta minha decisão.”

Mostra-se preocupado com os maus resultados do partido, que em quatro anos reduziu de 134 mil para 74 mil votos, e nas coligações com o PSD que eram lideradas por candidatos do CDS os votos baixaram de 80 mil para 19 mil.

O eurodeputado aponta ainda o facto de nas grandes cidades a votação do CDS ser inferior à do Chega ou mesmo da Iniciativa Liberal.

Rodrigues dos Santos é recandidato

Também na sexta-feira, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou que vai recandidatar-se à liderança do partido.

Numa declaração na sede do CDS-PP, em Lisboa, sem direito a perguntas dos jornalistas, o líder do partido afirmou "estar absolutamente seguro" de que é a pessoa certa "para continuar a atingir os objetivos do CDS-Partido Popular".

"Por sentir que cumpri o meu dever e que ninguém, nas mesmas condições, seria capaz de fazer melhor, é minha obrigação colocar-me à disposição dos militantes do meu partido para continuar a liderar o CDS-Partido Popular", anunciou.

Para isso, Francisco Rodrigues dos Santos pediu "ao presidente do Conselho Nacional a marcação de uma reunião para análise dos resultados eleitorais" e a "marcação do próximo Congresso eletivo, para ouvir o partido, discutir ideias" e apresentar a sua estratégia aos militantes.

Na mesma declaração, Rodrigues dos Santos avisou a oposição interna que "não há tortura de números nem contabilidade criativa que apague o sucesso" das autárquicas, criticando os que querem transformar em insucesso os bons resultados "para seu aproveitamento pessoal".

O órgão máximo do partido entre congressos vai reunir-se no domingo, por videoconferência.

Além da marcação do XXIX congresso ordinário, que será antecipado, está prevista ainda a análise aos resultados das autárquicas.