Ministro da Defesa chamado ao Parlamento sobre polémica na Armada

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, vai ser ouvido na Assembleia da República por causa da polémica em torno do chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante António Mendes Calado.

O Parlamento aprovou esta quarta-feira, com os votos contra do PS, o requerimento apresentado pelo PSD para ouvir com urgência o ministro da defesa.

João Gomes Cravinho vai ser questionado sobre a intenção do Governo de propor a exoneração do Chefe do Estado-Maior da Armada.

A decisão foi tomada ao início da tarde após votação na Assembleia da República.

A polémica começou com uma notícia segundo a qual o Governo pretendia exonerar o chefe de Estado-Maior da Armada e avançar com a nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo.

O caso levou a uma reunião, no Palácio de Belém, entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Defesa.

Segundo nota publicada no site da Presidência, "ficaram esclarecidos os equívocos suscitados".

A breve nota indica ainda que o encontro realizou-se "a pedido" de Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes desta reunião ao mais alto nível, Marcelo Rebelo de Sousa aludiu a "três equívocos" na notícia sobre a alegada exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada, António Mendes Calado, e a sua substituição pelo antigo coordenador da task force de vacinação contra a Covid-19, sublinhando que a palavra final é sua.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que Mendes Calado mostrou "lealdade institucional" e que "a última palavra é do Presidente da República".