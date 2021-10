PSD gostava de ter visto Marcelo "pressionar o Governo"

O enfoque do Presidente na persistência de grandes bolsas de pobreza em Portugal mereceu também o comentário social-democrata.

Noutro ponto do seu comentário ao discurso presidencial, o vice-presidente social-democrata disse concordar “com a mensagem do senhor Presidente da República, quando diz que o desenvolvimento económico é a forma única de criar riqueza e desenvolvimento do país (…) mas, este amparo deve ser feito pela via do desenvolvimento económico e não pela via assistencialista”.

“Teríamos gostado de o ver, usando o seu próprio repto, para que o 5 de Outubro fosse comemorado como uma data viva, pressionar o Governo para a realização das reformas de que o país precisa”, disse o vice-presidente social-democrata, que falava aos jornalistas na sede do seu partido, no Porto.

O vice-presidente do PSD André Coelho Lima congratulou-se, esta terça-feira, pelo tom do discurso do Presidente da República na cerimónia do 5 de Outubro , mas gostaria que fosse mais além, pressionando o Governo para a realização das reformas.

É “particularmente chocante” o número citado pelo Presidente da República de dois milhões de pobres, “um falhanço nacional para todos nós ao longo de décadas”, disse o vice-presidente do PSD, considerado que da sua mensagem ficou a ideia de passar com celeridade já das palavras aos atos no combate a essa situação.

A questão do PRR serviu para o dirigente social-democrata sublinhar, a reboque do discurso presidencial e da questão da ética republicana, que a chamada "bazuca" “é um instrumento que tem de ser tratado com seriedade”.

André Coelho Lima destacou ainda a atitude do presidente em funções da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, ao convidar o presidente eleito Carlos Moedas para a cerimónia.

"Ė uma boa forma de marcar a importância do 5 de Outubro", disse.

O Presidente da República pediu hoje que se faça do 5 de Outubro uma data viva, com um Portugal mais inclusivo e que entre a tempo no "novo ciclo da criação de riqueza", aproveitando os fundos europeus.

O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa foi feito ao discursar na cerimónia comemorativa do 111.º aniversário da Implantação da República, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Lisboa.