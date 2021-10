OE2022. "Diálogo com parceiros parlamentares está a correr bem", diz Costa

O primeiro-ministro defendeu, esta terça-feira, que é necessária uma intervenção para manter os preços da energia controlados.

Em declarações aos jornalistas, à margem do jantar informal antes do arranque cimeira Europeia, na Eslovénia, António Costa adiantou que o diálogo com os parceiros parlamentares, sobre o Orçamento do Estado 2022, "está a correr bem".

"Vai ser um orçamento que vai dar muita atenção às classes médias e em particular às novas gerações", referiu.

As linhas gerais da proposta do Governo para o OE2022 serão apresentadas na quarta-feira pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, aos partidos na Assembleia da República.

As reuniões começam às 08h30, na Assembleia da República, e o primeiro partido a ser recebido será o PSD.

Seguem-se depois, ainda da parte da manhã, o BE, o PCP, o CDS-PP, o PAN, o PEV, o Chega e a Iniciativa Liberal.

À tarde, pelas 16h30, tempo para os encontros com as duas deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, respetivamente.

A votação final global do Orçamento do Estado para 2022 está agendada para 25 de novembro, depois do processo de generalidade e especialidade do documento, cuja proposta inicial do Governo dará entrada no parlamento em 11 de outubro.