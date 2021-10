Costa diz que virá do Porto a próxima “Arte em São Bento”, um investimento para continuar

“Esta não é a minha casa, esta é uma casa dos cidadãos e por isso decidimos que uma forma de assinalar o dia 5 de Outubro era anualmente podermos devolver aos cidadãos esta casa que é sua. Entendemos que a melhor forma de o fazer era, simultaneamente, pagando um tributo devido aos nossos artistas e uma homenagem também àqueles que têm um papel fundamental em todo o processo artístico que são os colecionadores”, disse António Costa no discurso de inauguração da edição deste ano da “Arte em São Bento”, nos jardins do Palacete de São Bento.

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta terça-feira esperar que o programa “Arte em São Bento" tenha continuidade , anunciando que a coleção que no próximo ano estará na residência oficial virá do Porto.

"Que em outubro de 2023 aqui estejamos a lançar a nova coleção que nos irá acompanhar até outubro de 2024. Espero que seja um percurso que tenha continuidade, que ajude a incentivar o investimento em arte", referiu o primeiro-ministro.

Este ano, o Governo investiu 650 mil euros em arte contemporânea portuguesa. Nesta exposição há obras que nunca estiveram expostas em Lisboa, peças de Helena Almeida, Julião Sarmento ou Angelo de Sousa.



No dia da inauguração da “Arte em São Bento”, iniciada em 2017, António Costa lembrou que não só se acolhe coleção que estará em mostra a partir dali como “também qual é a coleção que se segue”.

“Assim vai ser, no próximo ano, vamos ter aqui a coleção de Pedro Alves Ribeiro, que habitualmente está presente na Casa de São Roque, no Porto e que terá como curador João Silvério. Daqui a um ano, aqui estaremos, já sem esta coleção, mas com uma nova coleção a chegar”, prometeu, com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na plateia, depois de também ter integrado a comitiva que visitou a mostra.