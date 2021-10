CDS. Discurso de Marcelo "quebrou ilusão do país das maravilhas" de Costa

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou, esta terça-feira, que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nas comemorações do 5 de Outubro "quebrou a ilusão do país das maravilhas" do primeiro-ministro.

"O senhor Presidente da República, no discurso que proferiu pela ocasião do 5 de Outubro, quebrou a ilusão do país das maravilhas de António Costa, mostrou-se pessimista quanto à capacidade política deste Governo e apelou à urgência de uma mudança de ciclo", afirmou o líder do CDS-PP, em conferência de imprensa.

Segundo Rodrigues dos Santos, Marcelo realçou "pontos críticos que o CDS há muito tempo vem chamando a atenção". Entre eles, a ocasião do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "poder configurar-se uma oportunidade perdida na recuperação económica" do país.

"O PRR não pode ser monopólio do PS nem do Governo, não pode apenas estar exclusivo à fruição do próprio Estado e deve virar-se para a economia real, as empresas e as famílias", defendeu.

Combater pobreza e desigualdades

O presidente do CDS salientou, ainda, "a preocupação" do Presidente da República "com a pobreza e as desigualdades", defendendo que estas "não se combatem apenas com Estado".

"É necessário que haja criação de riqueza para que ela possa ser distribuída e para isso é preciso investimento e uma aposta significativa nos ventiladores da nossa economia, que são os nossos empresários", sustentou.

Para isso, "é fundamental que em Portugal haja um clima que diga fundamentalmente o seguinte: trabalhar tem de ser suficiente para as famílias fugirem da situação de pobreza".