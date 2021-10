Governo discute Orçamento para 2022 no feriado

O Conselho de Ministros vai reunir-se esta terça-feira para discutir a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022).

Trata-se de uma reunião informal que, em princípio, não terá comunicado nem conferência de imprensa.

O Governo aproveita o feriado para tentar começar a fechar o OE 2022 que tem de ser entregue no Parlamento no dia 11 deste mês.

Uma das medidas pré-anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, é uma mexida nos escalões de IRS.

O Governo procura, nesta altura, consensos com os partidos de esquerda para garantir a aprovação da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse no sábado que não há ainda "avanços significativos" nas conversações com o executivo, havendo várias áreas nas quais acusa o executivo socialista de estar sem disponibilidade negocial.



[em atualização]