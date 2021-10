BE quer empresas com ligações a "offshores" fora da bazuca

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje que é de "elementar justiça" que empresas com ligações a paraísos fiscais não tenham acesso a fundos públicos, nomeadamente ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Vem aí o Programa de Recuperação e Resiliência, achamos que empresas ligadas a "offshores" não podem ficar com esse dinheiro", declarou Catarina Martins.

A nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação identifica três políticos portugueses com "segredos financeiros", que o semanário Expresso diz serem Manuel Pinho, Nuno Morais Sarmento e Vitalino Canas.

Questionada pelos jornalistas, à saída de uma reunião com trabalhadores da Altice que recusam o processo de despedimento coletivo em curso na empresa, Catarina Martins considerou que "os "offshores" são uma forma de quem é rico não pagar impostos e não cumprir a lei".

"Vamos ser absolutamente claros, o facto de existir sempre gente com responsabilidades políticas nos partidos que têm alternado no poder ligados a estes processos, mostra bem porque é que tem sido sempre tão difícil alterar a lei, como o BE tem vindo a propor", disse.