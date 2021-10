PS quer que Governo esclareça "problemas" na Portos dos Açores

O grupo parlamentar do PS/Açores entregou um requerimento no parlamento açoriano a solicitar ao Governo Regional esclarecimentos sobre "os problemas" na empresa pública regional Portos dos Açores, cujos pilotos de São Miguel e Santa Maria anunciaram uma greve.

O sindicato Oficiaismar anunciou na quinta-feira que entregou um pré-aviso de greve dos pilotos das ilhas de São Miguel e Santa Maria afetos à empresa pública regional Portos dos Açores, a vigorar de 15 de outubro a 15 de novembro.

No pré-aviso de greve, a que agência Lusa teve acesso, os pilotos das ilhas de São Miguel e Santa Maria falam numa paralisação "com início às 00:00 do dia 15 de outubro de 2021 e término às 24:00 do dia 15 de novembro de 2021".

Como objetivos da greve, os pilotos pretendem "terminar com a ingerência na autonomia técnica" e "garantir a aquisição do material necessário ao exercício profissional".

Querem ainda "terminar com a imposição de utilização" de equipamentos de proteção individual que "colocam em risco a prestação da atividade profissional em condições de segurança e saúde".

Em declarações à Lusa, na quinta-feira, Carlos Sousa Coutinho, da direção do sindicato, explicou que está a ser imposto àqueles trabalhadores o uso de um capacete por parte da administração da Portos dos Açores.

"O que se passa é que foi disponibilizado de uma forma obrigatória o uso de um equipamento de proteção individual que limita a visão periférica e a audição. É o uso obrigatório do capacete. Essa imposição não tem paralelo em nenhuma parte dos portos nacionais e internacionais", afirmou.

Segundo o representante, os pilotos sentem-se "inseguros" em realizar algumas manobras quando estão com capacete.

Hoje, numa nota de imprensa enviada às redações, o PS/Açores informa que o grupo parlamentar socialista "entregou um requerimento no parlamento açoriano, para que o Governo Regional preste esclarecimentos sobre o que se passou e o que está a ser feito".

Citado na nota de imprensa, o deputado do PS/Açores, João Vasco Costa explica que, através desse requerimento, importa saber "quando foi que o Governo Regional teve conhecimento da inédita imposição aos pilotos das ilhas de São Miguel e Santa Maria do referido equipamento de proteção individual e se concorda com essas alterações unilateralmente introduzidas pela Administração da Portos dos Açores".

Os deputados socialistas no parlamento açoriano pretendem ainda que o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, esclareça "se mantém a sua posição de apoio a tão inusitada ingerência na autonomia técnica dos pilotos ou se vai acionar os mecanismos ao seu alcance para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores".

João Vasco Costa manifesta na nota grande preocupação do PS/Açores quanto à "ingerência na autonomia técnica" e à "imposição de utilização" de equipamentos de proteção individual que "colocam em risco a prestação da atividade profissional em condições de segurança e saúde". .

O grupo parlamentar do PS/Açores sublinha "a importância estratégica para a região do normal funcionamento da empresa pública regional Portos dos Açores", alertando que a greve pode "pôr em causa o abastecimento a Santa Maria e, muito em particular, a São Miguel, porta de entrada da grande maioria da carga marítima para os Açores".

"Os deputados do PS/Açores esperam respostas concretas por parte do executivo", salienta a nota enviada às redações.