Telmo Correia anuncia novo deputado com recados à direção do CDS

O líder da bancada ficou a par da “decisão estritamente pessoal” de Ana Rita Bessa na mesma altura e que o presidente do partido “não pretendia envolver-se na substituição por considerar ser um assunto estritamente do Parlamento”.

Telmo Correia explica, em comunicado, que a deputada Ana Rita Bessa comunicou a sua renúncia por carta entregue na presidência do CDS, no dia 13 de setembro, e nunca recebeu “qualquer resposta” da direção de Francisco Rodrigues dos Santos.

Miguel Arrobas da Silva é o novo deputado do CDS-PP. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo líder do grupo parlamentar, Telmo Correia, que deixou algumas críticas à direção do partido no processo de substituição de Ana Rita Bessa.

“Fica particularmente evidente que não tem qualquer sentido, por muito interessante que fosse a ideia, o Presidente do Grupo Parlamentar – como foi sugerido por um alto dirigente do CDS – convidar para deputado o atual Presidente da Juventude Popular Francisco Camacho. O Dr. Francisco Camacho não integrou a lista de candidatos por Lisboa, pelo que nunca poderia ser ‘convidado’ para substituir uma candidata por este círculo. Isto, no pressuposto que de que era possível impedir todos os outros de assumirem o mandato que era seu por força da Lei”, sublinha Telmo Correia.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, “conhecia seguramente a lista eleitoral do círculo de Lisboa”, atira o líder parlamentar.

“Os dirigentes do Partido que a propósito desta matéria resolveram aproveitar para atacar a liderança parlamentar fizeram-no seguramente, ou por desconhecer a Lei e as suas obrigações imperativas, ou por não terem conhecimento dos factos. Em qualquer caso, o desconhecimento da Lei não aproveita a ninguém”, conclui Telmo Correia.

Entretanto, o eurodeputado Nuno Melo vai revelar "dentro de dias" se avança ou não com uma candidatura à liderança do CDS.

Nuno Melo avisa, numa publicação na rede social Facebook, que vai apresentar uma moção de estratégia global no próximo congresso. A decisão sobre uma eventual candidatura depende apenas da avaliação que faz do estado geral do partido.

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou no Facebook que vai fazer uma declaração, no sábado, sobre o futuro próximo do CDS.

“Ao longo destes dias ouvi os militantes e simpatizantes do CDS-PP, e estive hoje reunido com a minha Direção. Amanhã [sábado], pelas 14h00, farei uma declaração sobre o futuro do nosso partido neste novo ciclo político que inaugurámos”, escreveu o líder centrista.