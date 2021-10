Líder do CDS pede congresso eletivo e recandidata-se

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou esta sexta-feira que vai pedir a convocação de um congresso eletivo que se recandidata ao cargo.

Francisco Rodrigues dos Santos fez, em conferência de imprensa, uma balanço positivo dos resultados das eleições autárquicas e do seu mandato à frente do partido.

"A estratégia que segui até aqui deu frutos e permitiu ao partido crescer e afirmar-se no exercício do poder regional e autárquico", declarou.

“Agora é o momento certo de prepararmos o partido para as eleições legislativas. Unir o partido em torno da minha liderança para derrotar a esquerda no governo do país e permitir ao CDS ser alternativa de governo”, frisou Francisco Rodrigues dos Santos.