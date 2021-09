Nomeação de Gouveia e Melo estava acertada para março

O acordo para a substituição era conhecido de militares e políticos. Paulo Portas, ex-ministro da Defesa, até se referiu à provável escolha de Gouveia para CEMA no seu comentário semanal na TVI, no sábado.

De acordo com vários conhecedores do processo contactados pela Renascença , a decisão sobre a substituição do CEMA estava acertada há meses. Poderia, aliás, ter acontecido em fevereiro/março deste ano quando terminou o primeiro mandato do atual CEMA.

O atual CEMA e o ministro da Defesa tinham vários diferendos. Para além da reforma das Forças Armadas, que concentra poderes no Estado Maior General das Forças Armadas, nos últimos tempos não conseguiam resolver outros conflitos, entre os quais a nomeação do novo comandante naval do Continente. Mendes Calado queria nomear o Almirante Oliveira e Silva, mas a nomeação estava a ser travada pelo Chefe de Estado Maior (CEMGA), que também é da Marinha, o almirante Silva Ribeiro, e pelo ministro.

Um novo episódio terá acelerado o processo. Que começou por acelerar a saída de Gouveia e Melo da Task Force, ainda antes de atingidos os 85 por cento da meta de vacinação completa. A saída foi assinalada com uma cerimónia que teve a presença do primeiro-ministro, da ministra da Saúde, do ministro da Defesa e da ministra da Presidência.

No mesmo dia, terça-feira, o ministro da Defesa reuniu-se com Mendes Calado para lhe comunicar que ia pedir a exoneração de CEMA antes do prazo inicialmente acordado. Ao fim do dia a informação chegou à comunicação social. Primeiro, no Expresso e no Diário de Notícias que estabeleciam relação com a saída de Gouveia e Melo da Task Force, dando-o como provável novo CEMA.

Já à noite, a agência Lusa dava como certa essa substituição atribuindo a informação a fonte oficial.