Chega está ilegal há um ano, diz Tribunal Constitucional

O Tribunal Constitucional (TC) considera que os atos do Chega, desde o congresso de Évora, realizado em setembro de 2020, são inválidos e que, por isso, o partido está ilegal desde esse período.

O TC dá assim razão à tese do Ministério Público, por considerar a convocatória do congresso "ilegal", avança a TVI.

"Decide-se indeferir o pedido de anotação das alterações aos estatutos do partido Chega aprovadas na sua Convenção Nacional de 19 e 20 de setembro de 2020", escrevem os juízes.



A alteração dos estatutos, como a criação dos cargos de secretários-gerais e da comissão de ética, são, assim, ilegais para o TC.

O líder do partido, André Ventura, reagiu, no dia 7 de setembro, à posição do Ministério Público e confirmou que o Chega foi notificado da ilegalidade do partido, sublinhando que “esta é uma decisão do Ministério Público e não do Tribunal Constitucional “.



O partido vai reagir à decisão do TC, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.