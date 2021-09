Jerónimo recusa frentes de esquerda nas autarquias

Jerónimo de Sousa recusa frentes de esquerda nas autarquias. O secretário-geral do PCP falava aos jornalistas no intervalo de uma reunião do Comité Central para avaliar as eleições autárquicas de domingo.

Nesta conferência de imprensa, Jerónimo de Sousa apresentou um extenso caderno de encargos de negociação do Orçamento do Estado para 2022, lembrando ao PS que tem uma maioria parlamentar minoritária.

Foi esta uma das conclusões da conferência de imprensa após o Comité Central do PCP, com Jerónimo de Sousa a olhar já para as negociações do Orçamento do Estado do próximo ano com o Governo.

O líder comunista garante que o partido vai apresentar-se nas negociações sem reserva mental, sem processos de intenção e com razão reforçada.

O secretário-geral do PCP também comentou a possível nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo para chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).

Jerónimo de Sousa considera que Gouveia e Melo “tem todas as condições” para assumir o cargo, mas desconhece, para já, a exoneração do almirante António Mendes Calado e por que foi encontrada esta solução, mas para o partido nada a opor em relação ao vice-almirante.