Site de Carlos Moedas online. Recorde as promessas do autarca eleito de Lisboa

Três dias depois de Carlos Moedas ter sido eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o site da campanha do antigo comissário europeu esteve em baixo, mas já voltou a estar disponível esta quarta-feira à tarde.

O site carlosmoedas21.pt disponibiliza o programa eleitoral da coligação "Novos Tempos" - coligação que juntava PSD, CDS-PP. Aliança, MPT e PPM -, que conquistou a autarquia da capital ao socialista Fernando Medina.



No seu programa eleitoral, Carlos Moedas elenca as promessas que fez ao longo da campanha eleitoral à autarquia lisboeta.

Uma das principais promessas sociais da campanha e do programa tem a ver com a descida de impostos para os jovens, especialmente a isenção do IMT e a requalificação de edifícios devolutos.