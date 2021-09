BE diz que juiz concedeu a Rendeiro "uma tácita autorização de fuga”

Na sequência deste caso de João Rendeiro, a deputada do PSD, Mónica Quintela, desafia os partidos de esquerda para uma reforma da justiça.

Mariana Mortágua considera que a decisão do juiz de “conceder a João Rendeiro uma medida de coação que é uma tácita autorização de fuga a um criminoso condenado”.

O Bloco de Esquerda (BE) defende que há responsáveis diretos no sistema judicial no caso da fuga do ex-banqueiro João Rendeiro. A deputada Mariana Mortágua pede uma investigação em torno deste caso.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, respondeu que depende da reforma de justiça que se quiser fazer.



A vice-presidente da bancada do PS, Constança Urbano de Sousa, diz que não é a reforma de justiça que o PSD defende que vai resolver alguma coisa.

“É um escândalo que o senhor Rendeiro, tal como foi no passado que outros senhores tenham fugido à justiça, tal como Vale e Azevedo do Benfica. Acredito que não é essa reforma da justiça de que [o PSD] tanto fala que vai resolver um problema como este, a fuga de um criminoso condenado, com sentença transitada em julgado. Há responsabilidades a apurar”, defende a antiga ministra da Administração Interna.

Quanto aos restantes partidos de direita, CDS, Iniciativa Liberal ou Chega mantiveram-se em silêncio sobre esta questão.

A justiça portuguesa emitiu esta quarta-feira um mandado de captura internacional para João Rendeiro. O antigo banqueiro, que está condenado a 19 anos de prisão em vários casos, fugiu do país.



O antigo homem forte do Banco Privado Português (BPP) foi condenado, na terça-feira, a três anos e seis meses de prisão efetiva, por burla qualificada.

Anteriormente, já tinha sido condenado a 10 anos e a cinco, noutros casos relacionados com a sua atividade do extinto BPP e aguardava que as decisões transitassem em julgado.