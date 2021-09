Sebastião Bugalho substitui Ana Rita Bessa no Parlamento

O comentador Sebastião Bugalho vai ser o próximo deputado do CDS no Parlamento. Substitui Ana Rita Bessa, que renunciou ao mandato, como a Renascença avançou.

A substituição foi comunicada pelo líder parlamentar, Telmo Correia, em mensagem a que a Renascença teve acesso. Na mensagem, Telmo Correia começa por agradecer a Ana Rita Bessa “o extraordinário contributo que deu ao CDS, ao Parlamento e ao país” nos anos em que exerceu funções na Assembleia da República.

“Competente empenhada e profissional, foi um gosto ter trabalhado com a Ana Rita . A sua saída significa também que no Grupo parlamentar do CDS estão pessoas com vida profissional e que não estão “agarradas “ ao lugar, como temos visto”, escreve Telmo Correia.

“Embora o meu desejo fosse que continuasse como de resto acontece em relação a qualquer dos outros deputados, respeito a sua decisão e desejo-lhe o maior sucesso”, prossegue o líder parlamentar.

O nome que deveria suceder a Ana Rita Bessa na lista de deputados seria o da médica Isabel Galriça Neto, que foi eleita no domingo para a Assembleia Municipal de Lisboa, e decidiu não voltar ao Parlamento, pelo que será Sebastião Bugalho a ocupar o lugar.

Sebastião Bugalho é um dos participantes fixos do programa da TVI “A Lei da Bolha”, onde faz comentário político com o deputado socialista Sérgio Sousa Pinto.