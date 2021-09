Costa Pinto. Perda de Lisboa poderá levar a “declínio do PS nas legislativas”

O politólogo António Costa Pinto considera que a vitória do PSD em Lisboa poderá indicar “um declínio eleitoral do PS nas próximas legislativas”.

Em declarações à Renascença, Costa Pinto refere que os resultados da noite eleitoral “não alteraram sensivelmente a balança de poder autárquico entre os dois principais partidos”.

O especialista acrescenta que também “não alteraram significativamente a balança do terceiro partido autárquico, que é a CDU, com o seu declínio, apesar de tudo, calmo”.

No entanto, é evidente que “a vitória em Lisboa do PSD – o seu caráter inesperado – explica em grande parte o discurso de Carlos Moedas sobre uma nova etapa que se inicia com estas eleições”.

“De facto, há que reconhecer que a perceção que os portugueses tiveram destes resultados eleitorais não foi o que eu acabei de dizer porque Lisboa marcou a incerteza da noite. E o facto de o PSD ter ganho em Lisboa dá a entender que poderá haver um declínio eleitoral do PS nas próximas legislativas”.

O PS foi o partido com mais Câmaras nas eleições de 2021, mas o PSD recuperou várias autarquias, em especial a da capital, mas também Coimbra, por exemplo.