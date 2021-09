Costa afasta hipótese de remodelação do Governo e rejeita que Autárquicas perturbem processo orçamental

O primeiro-ministro afastou esta terça-feira qualquer remodelação do seu Governo na sequência das eleições autárquicas de domingo, contrapondo que remodelações acontecerão entre os autarcas, mas foi enigmático quando disse que "refrescar" acontece com o período de inverno.

Estas palavras de António Costa foram proferidas em declarações aos jornalistas, após a sessão em que foi anunciado ofim da missão da equipa coordenadora do processo de vacinação contra a Covid-19, liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

"Julgava que a questão da remodelação do Governo tinha ficado esclarecida e ultrapassada em julho. Não está nenhuma remodelação prevista. A única remodelação que as eleições autárquicas determinaram é a remodelação dos autarcas", respondeu.

Nesta questão, o líder do executivo reforçou "que não há nenhuma remodelação do Governo em resultado de eleições autárquicas".

Minutos depois, no entanto, ainda em resposta a questões dos jornalistas, António Costa foi interrogado se não poderia fazer "um refrescamento" do seu executivo.

O primeiro-ministro disse então o seguinte: "Naturalmente, o outono vai começar a arrefecer o clima".

"O inverno arrefecerá um pouco mais o clima. E quando o tempo arrefece todos nos refrescamos. Mas, para já, concentremo-nos no que é essencial: no que me diz respeito, é no dia 11 de outubro ter de apresentar na Assembleia da República uma proposta de Orçamento do Estado para 2022", declarou.

António Costa afirmou esperar que essa proposta de Orçamento, tal como as anteriores, tenha condições para ser aprovada.

"Um Orçamento que sirva o país e o esforço de recuperação económica. É para isso que temos de trabalhar e vamos continuar a trabalhar", acrescentou.