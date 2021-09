Conselho Nacional do PSD para analisar autárquicas e marcar diretas será em Lisboa em outubro

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se em meados de outubro, em Lisboa, para analisar os resultados das eleições autárquicas de domingo e marcar as diretas e o Congresso do partido.

O tema fez parte da reunião desta terça-feira à tarde da Comissão Política do partido, que apontou 14 de outubro como a data mais provável e Lisboa como local fechado, sendo este o primeiro Conselho Nacional do PSD sob a liderança de Rui Rio a realizar-se na capital, depois da vitória autárquica do social-democrata Carlos Moedas, no domingo, neste concelho.

Na reunião da direção, segundo relatos feitos à Lusa, foi feito um balanço sobre o resultado autárquico - positivo, tal como na noite eleitoral -, mas não se debateu uma eventual recandidatura de Rui Rio à presidência do partido.

Na madrugada de segunda-feira, Rio considerou que o partido teve “um excelente resultado”, que o coloca em “melhores condições de vencer as eleições” legislativas de 2023, mas não quis ainda confirmar se será recandidato à liderança do PSD, para não misturar temas da vida interna com as autárquicas.

O PS venceu as autárquicas de domingo com 149 câmaras (148 sozinho e uma em coligação) e o PSD conquistou 114 autarquias (72 sozinho e 42 em coligação), melhorando os resultados das autárquicas de 2013 e de 2017, e com a vitória dos sociais-democratas em Lisboa, Coimbra, Portalegre ou Funchal.