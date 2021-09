Ana Rita Bessa renuncia a lugar de deputada do CDS

A deputada Ana Rita Bessa renunciou ao lugar de deputada do CDS. Ao que a Renascença sabe, a deputada enviou uma carta ao líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, a dar conta da sua intenção e a apresentar as razões.

A decisão também já foi comunicada ao líder parlamentar, Telmo Correia, que está a tratar da substituição. Ana Rita Bessa foi eleita em 2019 pelo círculo de Lisboa, onde era o segundo nome. A lista era liderada pela então líder do partido, Assunção Cristas.

Quando Cristas renunciou ao seu mandato, o lugar foi ocupado por João Gonçalves Pereira, que depois também renunciou ao mandato, sendo substituído por Pedro Morais Soares.

Com a saída de Ana Rita Bessa, o nome seguinte para entrar no Parlamento é o da médica Isabel Galriça Neto, que liderou a lista da coligação de Carlos Moedas para a Assembleia Municipal de Lisboa.

Galriça Neto, que já foi deputada, já foi contatada e está a ponderar se regressa ou não ao Parlamento. O nome seguinte na lista é o do comentador Sebastião Bugalho.

Ana Rita Bessa tem sido das vozes mais intervenientes do CDS, sobretudo desde que o partido ficou reduzido a cinco deputados. Na legislatura passada, a sua intervenção centrou-se sobretudo na área da educação, que é a sua área de mestrado e em que já trabalhava como diretora da LeYa Educação.

Recorde-se que os deputados foram eleitos em listas feitas pela anterior direção do CDS e têm sido vários os conflitos entre o grupo parlamentar e o atual presidente do partido, que não é deputado. Francisco Rodrigues dos Santos tinha sido colocado como número dois da lista pelo distrito do Porto e só pode ocupar o lugar de deputado se a cabeça de lista, Cecília Meireles, renunciar ao lugar.