Tiago Barbosa Ribeiro. PS é o "maior partido" do Porto com "grande motivação" para os próximos quatro anos

O cabeça de lista do PS à Câmara do Porto afirmou que o partido sai destas autárquicas como “o maior partido da cidade" e com “grande motivação para enfrentar os próximos quatro anos”.

“Foi um combate muito exigente, foi um combate muito duro e no qual o PS do Porto deu o seu melhor”, afirmou Tiago Barbosa Ribeiro.

Em reação aos resultados eleitorais, e numa altura em que faltavam apurar os resultados numa freguesia, o socialista afirmou que o “PS é o maior partido do Porto e que mantém o segundo lugar nas eleições”.

O socialista assinalou que o independente Rui Moreira “não teve” os objetivos a que se propôs, como a maioria absoluta no executivo municipal, na assembleia municipal e o reforço na cidade.

“Perdeu muitos votos, perdeu mandatos e portanto, há um sinal claro de mudança e um sinal claro de mudança que se expressa em muitos dos votos que tivemos”, referiu, acrescentando que a vitória na Junta de Freguesia de Campanhã, que teve o apoio do independente Rui Moreira, é do PS.

“Há quem queira aparecer nessa fotografia, mas é uma vitória do PS, dos militantes do PS e dos dirigentes do PS de Campanhã”, salientou.

Questionado pelos jornalistas sobre o número de vereadores socialistas eleitos para o executivo, Tiago Barbosa Ribeiro disse não ter ainda informação sobre os mesmos.

“Não tenho informação. Estávamos a aguardar para podermos ter o desenho final. Não temos. Não consigo antecipar qual o desenho final do executivo”, assegurou, garantindo também que, a confirmar-se que o independente Rui Moreira não tem maioria absoluta, continuará a não aceitar nenhuma aliança.

“Só tenho uma palavra. As questões de governabilidade na Câmara do Porto não se colocam”, afirmou o socialista, considerando que os resultados das eleições de domingo não são “um ponto de chegada”, mas “um ponto de partida” para os próximos quatro anos.

Afirmando que a campanha eleitoral se realizou em “condições profundamente adversas”, tanto ao nível da preparação como no terreno, Tiago Barbosa Ribeiro afirmou que vai “lutar” na vereação pelas prioridades apresentadas no seu programa, que integrava 130 compromissos para o Porto.

“O PS sai destas eleições como o maior partido da cidade, com uma grande determinação para enfrentar os próximos quatro anos e, sobretudo, com uma grande convicção que agora vamos trabalhar com todos os nossos eleitos, dirigentes e cidade durante quatro anos”, reforçou.

Em 2017, o Partido Socialista obteve 28,55% dos votos, elegendo quatro vereadores na autarquia.