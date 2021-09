Rui Rio. "PSD teve um excelente resultado"

O presidente do PSD considera que o seu partido "teve um excelente resultado nestas eleições” autárquicas de 2021.

Rui Rio lembra quais eram os objetivos do partido: "Tínhamos aumentar o número de votos, do número de eleitos, aumentar o número de presidentes de câmara e de presidentes de junta".

O líder "laranja" acrescenta que este resultado foi conseguido "contra as sondagens e contra os comentadores que deviam ter respeito por si próprios.”



"As sondagens não acertaram praticamente em nada. Ou acabamos com as sondagens ou fazemos sondagens decentes", exorta Rio.

As contas nacionais não estão fechadas, mas Rui Rio fez as contas: o PSD tem 31 novos presidentes da Câmara e perdeu 15.

Quando estava em conferência de imprensa a comentar os resultados, surgiu a indicação de que Carlos Moedas venceu mesmo a Câmara de Lisboa. Antes desta oficialização já o presidente social-democrata tinha deixado "uma palavra de parabéns para Carlos Moedas, que ainda pode ser eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa". “Foi uma escolha acertada”, reafirmou.

Rio não garante recandidatura no PSD, porque não quer fazer misturas, mas lembra: “Estamos em muitos melhores condições de conquistar as legislativas de 2023.”

Questionado sobre se estes resultados eram um cartão amarelo ao Governo, o líder social-democrata considera que são um “aviso”.

[em atualização]