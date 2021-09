PSD em Lisboa. Moedas conseguirá uma “gestão equilibrada”

Moedas irá governar a capital em maioria com vereadores de esquerda, mas isso também não aflige David Justino, até porque “há vários problemas para resolver e que precisam de resposta rápida”.

Na sua opinião, houve “surpresa” na vitória de Carlos Moedas, “porque as pessoas estão condicionadas pelas sondagens”.

“Nunca deixei de acreditar, porque quem tem conhecimento das técnicas [de sondagens] sabe que o Partido Socialista, geralmente, é favorecido e o PSD prejudicado. Essa era a minha réstia de esperança para o que se passou em Lisboa e veio a confirmar-se”, afirma o vice-presidente do partido à Renascença .

No que toca aos efeitos das últimas eleições para o líder do PSD, o antigo ministro da Educação diz que quem tinha facas afiadas contra Rui Rio teve de as deixar nas bainhas.

“Não houve facas para atirar”, porque Rio saiu vencedor.

Agora é aproveitar o tempo restante até às eleições diretas no partido. “Ainda estamos a três meses e meio e estou convencido de que temos tempo para falarmos uns com os outros e pensarmos o que é melhor para o PSD. E temos também de clarificar um bocadinho quais as posições que existem”.

“Julgo que o problema que se põe agora é o Dr. Rui Rio decidir o que quer fazer. Sai reforçado nesta eleição e estou convencido de que tomará a melhor decisão para ele e para o PSD”, conclui David Justino.