Moedas conta com “todos os partidos e vereadores” em Lisboa

O presidente eleito da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, garante que conta "com todos os partidos e com todos os vereadores" para governar a capital.

"Todas as minhas propostas serão trabalhadas com todos", assegurou, em declarações aos jornalistas, antes de um almoço com trabalhadores da autarquia.

Na sexta-feira passada, o então candidato à autarquia almoçou com funcionários da higiene urbana e prometeu que voltaria, caso fosse eleito. "Estou aqui a cumprir a promessa", explicou, adiantando que "estes homens e mulheres trabalham em condições muito difíceis".

Carlos Moedas vai ao almoço na companhia de Filipe Anacoreta Correia, do CDS, que será vice-presidente da autarquia.