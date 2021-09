Évora salva honra da CDU. Carlos Pinto de Sá pede “disponibilidade para dialogar”

Contas feitas, na capital de distrito a CDU (coligação PCP/PEV) obteve 27,44% dos votos, enquanto o PS, a segunda força mais votada, ficou com 26,27%, seguindo-se a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM, com 19,07% dos votos.

“Essa resposta insuficiente decorreu da situação económica e financeira do município, que herdamos, e nos dificultou muito a vida, por isso tivemos que deixar um conjunto de questões para trás”, acrescentou Carlos Pinto de Sá.

Apesar deste cenário, que se antevê complexo, o presidente reeleito disse sentir “uma grande alegria” com a vitória nestas autárquicas, referindo que a votação da coligação PCP/PEV foi penalizada.

Refira-se que o novo executivo camarário vai ser constituído por dois eleitos da CDU (perdeu dois), dois do PS, dois da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM e um da coligação Nós, Cidadãos!/RIR.

Pinto de Sá espera que “haja disponibilidade para dialogar”, estando “todas as opções em aberto”, inclusivamente “para poder ponderar propostas diferentes, como aliás já o fizemos no passado”.

“Vamos procurar dialogar com as forças politicas e encontrar consensos respeitando a diferença”, para que sejam encontradas “respostas para a população de Évora”, referiu o autarca comunista, depois de serem conhecidos os resultados eleitorais.

Sem maioria absoluta, o presidente reeleito da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá (CDU), espera que a oposição que vai encontrar no seu terceiro e ultimo mandato, esteja disponível para dialogar para que o município não se torne ingovernável.

PS ganhou distrito, mas é o centro-direita que tem razões para festejar

Apesar de ter sido o partido mais votado no distrito de Évora, nestas eleições, o PS teve menos 3.631 votos. Em 2017, com 36,31%, recebeu 29.670 votos e, este domingo, conseguiu 26.039, não indo além dos 33,15%.

Embora perdendo a maioria absoluta, o PS segurou os municípios de Alandroal, Portel e Vendas Novas, tendo conquistado à CDU, as câmaras de Mora e Montemor-o-Novo (dois ‘bastiões’ comunistas), e ao movimento independente MiETZ, a autarquia de Estremoz.

O Partido Socialista deixou também abalar (expressão alentejana) o município de Reguengos de Monsaraz que liderava desde 1976. A autarquia até agora liderada por José Calixto, que concorreu à presidência da Câmara Municipal de Évora, fica agora entregue ao PSD. Do domínio socialista deixam de estar, igualmente, as autarquias de Mourão, onde ganhou a coligação PSD/CDS-PP, e de Viana do Alentejo, ganha pela CDU.

De resto, as coligações de centro-direita (PSD, (CDS-PP, MPT e PPM) bem podem cantar vitória, neste distrito que não lhes têm sido nada favorável. Além de Reguengos e Mourão, os partidos de centro-direita conquistaram as câmaras de Redondo ao movimento independente MICRE, e de Vila Viçosa à CDU.

Quanto à coligação PCP/PEV (CDU), perdeu nestas eleições 7.173 votos, comparativamente a 2017, deixando escapar os municípios de Mora, Montemor-o-Novo e Vila Viçosa. Conseguiu, contudo, reconquistar Viana do Alentejo aos socialistas e segurou por muito “poucochinho” a capital de distrito.

Apesar de se manter nas mãos dos comunistas, Évora enfrenta um desafio político que não se avizinha nada fácil: dois eleitos para a CDU, dois para o PS, dois para o PSD e um para o movimento independente apoiado pelo Nós, Cidadãos!/RIR.

No que diz respeito aos movimentos independentes, o distrito de Évora passou de três, para um. Estremoz volta às mãos dos socialistas e Redondo vira à direita. Resta o município de Borba, onde foi reeleito António Anselmo, pelo Movimento Unidos por Borba (MUB), ele que, recorde-se, é um dos arguidos no caso da derrocada da estrada municipal 255 que ocorreu em 2018.