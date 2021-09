"CDS superou todos os objetivos a que se propôs"

"O CDS está a crescer, está vivo e recomenda-se", disse o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, no discurso feito nesta noite eleitoral. O líder do partido considera que o "CDS superou todos os objetivos a que se propõs" nesta corrida eleitoral, nomeadamente manter a presidência das seis autarquias em que já governavam autonomamente.

Rodrigues dos Santos referiu que o partido partiu para estas eleições num "cenário particularmente difícil e inédito da sua história", aludindo aos maus resultados alcançados nas legislativas de 2019, assim como a uma "concorrência como nunca houve no quadro político" do partido.