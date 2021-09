Autárquicas. ​BE admite "mau resultado" e rejeita "coligações com a direita”

O Bloco de Esquerda (BE) teve um “mau resultado” nas autárquicas, mas não vai fazer coligações com a direita nas autarquias, nomeadamente em Lisboa e no Porto, garante Catarina Martins.

A líder bloquista disse, em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, que a vitória (sem maioria) em Lisboa da coligação liderada pelo PSD e por Carlos Moedas é uma “má notícia”.

Catarina Martins garante que o Bloco, que segurou um vereador na autarquia de Lisboa, “não faz coligações à direita”.

“Estaremos na câmara municipal, na assembleia municipal, nas assembleias de freguesia em cumprimento do nosso mandato por políticas de habitação, transportes, ambiente e igualdade”, salientou.

A coordenadora do BE aproveitou para destacar a conquista, pela primeira vez, de um vereador para a Câmara do Porto.

“Queria saudar a eleição de Sérgio Aires, no Porto. É a primeira vez que o BE elege um vereador no Porto, Rui Moreira perdeu a maioria na autarquia e vai finalmente ter oposição na Câmara do Porto”, avisa Catarina Martins.