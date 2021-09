Ventura. “O país acordará com o Chega em todo o território nacional”

André Ventura acredita que o Chega é um dos grandes vencedores das eleições autárquicas deste domingo.

Numa primeira reação às projeções, Ventura disse que “amanhã o país acordará com o Chega em todo o território nacional e isso é uma grande vitória”.

A falar em Braga, o líder disse que tem “muito boas indicações de muitas zonas do país. Estamos em terceiro lugar em Braga, onde se contam os votos e as indicações que temos de muitos pontos do país é que estamos em terceiro lugar também.”

Ventura referiu ainda a possibilidade, segundo as sondagens, de conseguir um vereador em Lisboa e sublinhou que o seu partido consegue resultados muito superiores a qualquer outra força política que se tenha estreado nestas autárquicas, dizendo mesmo que segundo as sondagens se as legislativas se realizassem hoje “estamos a disputar o terceiro lugar, perto dos 9%”.

“Acreditamos no terceiro lugar nesta noite eleitoral. Sabemos que estamos a disputar voto a voto e que somos agora uma força relevante na maior parte do país”, concluiu André Ventura.