Rui Rio "não compreende a abstenção" e apela ao voto nas autárquicas

Rui Rio, líder do PSD, teme que a abstenção nas eleições autárquicas seja elevada, apesar de não compreender quem não vai votar.

"Hoje é um dia de calma. Temo que a abstenção seja alta, porque tem sido sempre, se bem que nas autárquicas seja sempre um pouco mais baixa. Não entendo a abstenção, porque as pessoas são livres de ir ao voto e, se não gostarem de ninguém, votam em branco. Abster-se é dizer que sou contra a democracia e eleições. É um dever cívico", disse, à saída das urnas em Massarelos, no Porto.

Rio recusou comentar resultados e fazer previsões e se um desfecho negativo poderá ter impacto no seu futuro no partido. O líder do PSD destaca a importância das autárquicas no dia a dia de todos os cidadãos.

"Não vou comentar nada agora, é um dia importante para todos os portugueses, as autarquias tomam decisões muito importantes para a nossa qualidade de vida do dia a dia, se temos uma cidade ou vila equilibrada, são decisões tomadas a nível autárquico. É importante para quem elege", terminou.

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram hoje às 08h00 no continente e na Madeira para a escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos.

Nos Açores, as urnas abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nestas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).