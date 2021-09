Porto. Rui Moreira muito perto da maioria absoluta, segundo as projeções

Rui Moreira estará perto da maioria absoluta na Câmara do Porto, mas esse não é, ainda, um dado adquirido. Segundo as projeções televisivas, o atual autarca da Invicta, e candidato independente apoiado pelo CDS e pela Iniciativa Liberal, alcançou uma votação entre os 39% e os 45%, que o coloca, uma vez mais, na iminência de uma maioria absoluta, com seis a oito eleitos.

Há quatro anos , o candidato independente elegeu sete mandatos e foi até aos 44,46%, batendo toda a concorrência e chegando à sua primeira maioria absoluta (44,46% e sete mandatos), deixando para trás o PS que, apesar de ter subido (28,55%) não foi além dos quatro vereadores eleitos.

Segundo estas projeções, os socialistas são, aliás dos que mais perdem em relação à votação de 2017: a candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro conseguiu entre 13,7 e 19,7%, sendo que, na melhor das hipóteses, o PS vai eleger três vereadores.

O PSD, encabeçado por Vladimiro Feliz, é o terceiro partido mais votado, com um intervalo entre os 12,2 e os 18,32% com a perspetiva de eleger dois mandatos e com uma subida percentual que, na melhor das hipóteses, pode ir até aos 8%.

A fechar a ronda de partidos que poderão eleger para o executivo camarário na Invicta, a CDU fecha a noite eleitoral com um intervalo percentual entre 5,3 e 9,3%, elegendo um vereador.