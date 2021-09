Líder do PAN espera "dia histórico" com eleição do primeiro vereador

Veja também:

Inês Sousa Real, líder do partido Pessoas Animais Natureza (PAN), espera que o partido tenha um "dia histórico" nestas eleições autárquicas, com a eleição do seu primeiro vereador, e sublinhou a importância das decisões do poder local na vida dos portugueses.

“Estamos muito confiantes. Achamos que hoje vai ser um dia histórico para o PAN e que vamos, finalmente, ter a oportunidade de ter uma vereação e de pôr em prática aquilo que tem sido o ideário do PAN. […] Hoje será uma viragem para a vida autárquica do partido”, afirmou aos jornalistas, pouco depois de exercer o seu direito de voto.

A líder do partido apela que as pessoas combatam a abstenção nas eleições autárquicas e para que tenham presente a importância do seu voto no futuro do seu quotidiano.



"É um dia muito importante para a democracia, é importante que quem ainda não veio votar tenha presente a importância do poder local, as decisões que implicam no quotidiano, desde as escolas, transportes, habitação. Saiam à rua e votem . É um dever de todos nós combatermos a abstenção", disse, na Escola Básica de Telheiras, em Lisboa.

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram hoje às 08h00 no continente e na Madeira para a escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos.

Nos Açores, as urnas abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nestas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).