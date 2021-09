Líder da IL esperançoso com aumento da participação eleitoral

Veja também:

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, apelou a todos os portugueses para votarem nas eleições autárquicas, manifestando-se esperançoso com o aumento da participação eleitoral.

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram hoje às 08h00 no continente e na Madeira e 55 minutos depois o líder da IL entregava o seu boletim na secção número 22 da assembleia de voto da freguesia das Avenidas Novas, Lisboa, na Escola Marquesa de Alorna.

“Hoje, o que me compete fazer é apelar ao voto”, disse no final em declarações aos jornalistas, pedindo a todos os portugueses que “venham votar, o vosso direito cívico, tenham essa iniciativa" para que no final do dia se possa "estar a comentar uma redução da abstenção" e não a lamentar mais uma vez "pouca participação cívica”.