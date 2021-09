Jerónimo de Sousa. “Há sempre expectativa na hora dos resultados”

Jerónimo de Sousa espera que, neste domingo, vão votar mais pessoas do que há quatro anos. Reconhecendo que o momento é diferente, porque estamos em pandemia, o líder comunista diz esperar que as pessoas aproveitem este dia “para respirar e votar”.

O secretário-geral do PCP votou às 11h00 no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia.

“Vamos escolher quem vai gerir a vida dos municípios, das juntas de freguesia, uma escolha importantíssima para as pessoas”, afirmou aos jornalistas depois de ter votado.

Agora, vai “almoçar com a família” e “a meio da tarde” irá “para a sede do partido para avaliar os resultados e emitirmos a nossa opinião”.

Questionado sobre a pressão dos resultados, Jerónimo de Sousa admite que, mesmo depois de “dezenas de eleições semelhantes”, é sempre um momento “de expectativa”.

“Estamos a tratar da vida das populações” e é “a garantia de que o poder local possa corresponder às aspirações das suas populações”.

As urnas de voto vão estar abertas até às 20h00 em todo o país.