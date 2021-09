Jerónimo admite que resultado da CDU ficou "aquém dos objetivos"

Na primeira reação aos resultados provisórios e projeções das autárquicas, o líder do PCP admitiu que, "sem prejuízo do resultado nacional, o resultado ficou aquém dos objetivos colocados".

A CDU ficou "aquém dos objetivos colocados" para as eleições autárquicas, disse este domingo Jerónimo de Sousa, que afastou a possibilidade de abandonar a liderança do PCP.

Em 2017 a CDU conseguiu vencer em 24 câmaras, o que representou uma grande derrota em relação a 2013, altura em que ganhou em 34 autarquias.

Nestas eleições a CDU tinha como grande objetivo tentar recuperar câmaras, com particular destaque para Almada, mas viu essa expetativa gorada com o PS não só a vencer as eleições naquela cidade, como a melhorar a vantagem em relação a 2017, segundo as previsões.

Jerónimo de Sousa recusou ainda que estes resultados se venham a refletir sobre a política nacional, referindo especificamente o Orçamento do Estado para 2022. "Obviamente terá a consideração devida, mas o nosso posicionamento não acaba aí."

Questionado sobre uma eventual mudança na liderança do PCP, Jerónimo de Sousa começou por responder aos jornalistas: "se tiver alguma notícia agradecia".

De seguida, o secretário-geral comunista garantiu que essa possibilidade não está em cima da mesa.

"Por enquanto, daquilo que sei, essa questão não está colocada pelos meus camaradas. Em relação a mim, enquanto houver este envolvimento solidário e coletivo que eles me dão quotidianamente, demonstra que isso não está colocado", frisou Jerónimo de Sousa.