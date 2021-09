Já sem o "temor e o receio" da pandemia, Marcelo não compreende "quem não vai votar"

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, não compreende quem não for às urnas votar nas eleições autárquicas. Depois de ter votado em Molares, em Celorico de Basto, o Presidente recorda a importância das autarquias durante a pandemia e na recuperação da crise.

"Parece-me uma evidência que a grande lição de pandemia foi que foram as câmaras e as juntas que resolver os problemas na pandemia nas localidades. As pessoas perceberam como os autarcas são insubstituíveis. Agora com a crise económica e social, não vir votar é difícil de entender. Já não há o temor e o receio da pandemia, as pessoas perderem a ocasião de escolherem aqueles que vão estar perto delas, como estiveram na pandemia, não faz sentido", disse.

O Presidente da República prossegue com uma crítica aos que não votam e não tira conclusões precipitadas dos números da afluência às urnas registado ào meio-dia, inferior ao de 2017.

"Ainda falta muito tempo até às 20h00. As pessoas que não fiquem em casa, seria muito estranho. Depois de tudo o que aconteceu, o empenho dos autarcas, de vários partidos e dos candidatos, que fizeram campanhas com muitas restrições. Foi muito difícil para todos", atira.

Marcelo recorda as eleições presidenciais, que decorreram em janeiro deste ano, no pico da pandemia: "Estavamos no pico nas presidenciais e agora não, não há razão para ter receio e para não perceber a importância deste voto. A parte significativa dos fundos europeus vai ser gasta nos próximos quatro anos, quem os vai gastar é escolhido hoje".