Autárquicas: PS tem 79 câmaras com 2.382 freguesias apuradas

O PS era o partido com mais presidentes de câmara eleitos, 79, nas autárquicas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios em 157 dos 308 concelhos, às 23h30, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do PS, com 38,14% dos votos e 79 câmaras ganhas, o segundo mais votado é o PSD, com 17,19% e 40 concelhos.

O PSD, em aliança com o CDS, tem mais 18 municípios, e em coligação com CDS-PP e PPM tem outras duas câmaras.

Com 5,93% dos votos, a CDU tem nove câmaras e o CDS duas, com 2%.