Autárquicas. Catarina Martins pede para que "ninguém fique em casa"

Veja também:

A coordenadora do BE, Catarina Martins, pediu para que “ninguém fique em casa” e com o seu voto escolha o futuro das suas autarquias, sublinhando que o poder local “tem uma importância muito grande”.

Sem filas e sem espera, Catarina Martins votou esta manhã pelas 10h10 na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, tendo no final, em declarações aos jornalistas, desatacado que está “tudo organizado da melhor forma e com a maior das seguranças” devido à pandemia, para além de haver um horário alargado para a votação.

“O que interessa é que ao longo dia as pessoas não se esqueçam: hoje fazemos escolhas muito determinantes para a forma como a nossa vida coletiva é organizada, o poder local tem uma importância muito grande e é bom que toda a gente possa vir, com o seu voto, ter a sua opinião sobre como deve ser organizada a sua autarquia e isso é o mais importante. Que ninguém fique em casa”, apelou.

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram hoje às 08h00 no continente e na Madeira para a escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos.

Nos Açores, as urnas abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nestas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).