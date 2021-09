Abstenção e medo. Francisco Rodrigues dos Santos aponta os dois inimigos das eleições

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, aponta a abstenção e o medo como principais inimigos destas eleições autárquicas.



"O desejo que formulo é que contrariem os dois principais inimigos do nosso sistema democrático: o primeiro é a abstenção, que participem de forma expressiva e não deleguem a responsabilidade das suas escolhas, e o medo, porque há muita gente que tem medo porque sofreu chantagens e ameaças de escolher livremente as suas opções. O voto é secreto e não deixem de fazer livremente as suas escolhas", disse, em Sintra, depois de votar.

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram hoje às 08h00 no continente e na Madeira para a escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos.

Nos Açores, as urnas abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nestas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).