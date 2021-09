Marcelo apela ao voto nas autárquicas. "Votar é mais importante do que nunca"

Votar "é um redobrado dever de consciência". É esta a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa que, numa mensagem enviada às redações e transmitida na RTP, vez um apelo "veemente" ao voto.

Segundo o Presidente, votar amanhã é "mais importante do que nunca", voto esse inserido no contexto pandémico. "Por memória deste ano e meio que não esqueceremos. Por vontade de sair da crise definitivamente e de recomeçar a viver a vida a que todos temos direito", disse.

Na véspera das eleições autárquicas que se disputam este domingo em 308 concelhos, o Presidente da República começou a mensagem a recordar a pandemia que afetou este sufrágio, assim como as eleições presidenciais de janeiro.

"As restrições permaneciam quando as eleições foram convocadas, em julho, e as candidaturas apresentadas, em agosto. E muitas dessas restrições duraram até à própria campanha eleitoral, em setembro", recordou Marcelo, que elogiou quem se candidatou nestas condições. "Para a coragem cívica de todas e de todos que se empenharam em longas e difíceis campanhas, vai o nosso acrescido reconhecimento".