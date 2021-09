Rodrigues dos Santos acredita. CDS vai ser "a grande surpresa" de domingo

O presidente do CDS-PP afirmou esta sexta-feira que o partido vai ser “a grande surpresa” das eleições e vai conquistar mais mandatos do que em 2017, e pediu que estas autárquicas embalem o centro-direita para uma vitória nas legislativas.

“O grande objetivo do Partido Popular para o ato eleitoral de domingo é crescer. O Partido Popular vai crescer, vai ter mais autarcas eleitos do que teve em 2017 e vai ser a grande surpresa dessa noite eleitoral”, afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos falava durante o comício de encerramento da campanha para as eleições autárquicas de domingo, que decorreu em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, onde é candidato à Assembleia Municipal pela coligação PSD/CDS-PP.

Na sua intervenção, o líder do CDS-PP apelou também aos portugueses para que “castiguem o PS nestas eleições e reforcem o poder do centro-direita em cada terra de Portugal”.

“E que possamos juntos ir embalados a partir destas eleições autárquicas para derrotar o PS a nível nacional e dar uma governação de centro-direita [nas legislativas em 2023] que liberte o país dos vícios, da dívida, dos impostos, da estatização a que o PS condenou o nosso país”, salientou.

O comício, que decorreu junto a uma rotunda e a umas bombas de combustível, reuniu cerca de uma centena de pessoas com bandeiras do PSD e do CDS-PP e até uma da coligação “Portugal à Frente”, que juntou PSD/CDS na corrida às eleições legislativas de 2015.

Na reta final do discurso, Francisco Rodrigues dos Santos agradeceu aos jornalistas que acompanharam a sua ‘volta’ nacional.