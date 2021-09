PS: Prazer em conhecer, somos os tais frenéticos

Já vamos falar de autárquicas, mas antes vamos num instante a 2019. Há dois anos, a menos de uma semana para as eleições legislativas a sensação era a de que a campanha do PS não descolava, não ganhava velocidade de cruzeiro, António Costa marcava e desmarcava agenda em cima da hora, o furacão Lorenzo andava em cima dos Açores, com o primeiro-ministro a alegar que andava a fazer campanha nos tempos livres e que não podia meter férias das funções de primeiro-ministro.



A natureza daquelas legislativas e destas autárquicas de 2021 é muito diferente, é certo, mas a preocupação de António Costa com o que vai acontecer na noite eleitoral de domingo é tão clara quanto o frenesim que impôs à campanha que o fez ir de norte ao sul do país passando pelas ilhas, tudo em duas semanas.

É claro que Costa não meteu férias como primeiro-ministro, mas carregou e bem na agenda como líder do PS nesta campanha autárquica, indo a concelhos e distritos onde os resultados para o partido ou estão tremidos ou é preciso segurar e onde prometeu mundos e fundos à boleia do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

O maior frenesim da volta de Costa aconteceu à entrada da segunda semana de campanha. Póvoa do Lanhoso, Celorico de Basto, Vizela, Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Braga, tudo aconteceu no mesmo sábado, para depois se repetir o mesmo filme no domingo, com comícios em diversos concelhos do distrito do Porto - Matosinhos, Gondomar, Maia, Gaia, Marco de Canavezes e Valongo - onde ficou ostensivamente de fora do roteiro público do líder socialista o concelho do Porto, onde concorre pelo PS Tiago Barbosa Ribeiro, que está longe de ser o preferido do líder para a corrida e estando a batalha praticamente perdida para Rui Moreira.

Em dúvida está Coimbra. Ao segundo dia de campanha oficial Costa foi ajudar o amigo Manuel Machado, presidente recandidato à autarquia e de uma assentada, o secretário-geral deu duas garantias: a de que o Hospital dos Covões "não vai morrer" e que a nova maternidade vai mesmo ser construída.

A promessa tinha de ser forte tendo em conta que não é certo que Machado siga para um terceiro e último mandato, sendo que há uma semana uma sondagem do ISCTE o dava taco a taco com José Manuel Silva, candidato independente de uma coligação liderada pelo PSD, com uma diferença de apenas um ponto percentual.

Castelo Branco é outro exemplo de uma capital de distrito que pode não estar garantida e onde o líder socialista fez questão de estar. A câmara é socialista, mas o PS está dividido. O anterior presidente, Luís Correia, é de novo candidato, mas numa lista independente. Eleito há quatro anos pelas listas do partido perdeu o mandato devido a questões com a justiça e a direção nacional deu o apoio a Leopoldo Rodrigues. E está assumido pela própria estrutura concelhia que pode haver divisão do eleitorado.

O Alentejo e o jackpot das capitais de distrito

Se durante o período oficial de campanha o líder socialista evitou passar pela península de Setúbal, onde está a disputar ao PCP concelhos como Barreiro, Almada ou Setúbal, o mesmo não se passou com o Alentejo, outro terreno de influência autárquica dos comunistas.

Em Évora, concelho presidido pelo PCP, Costa está convicto que vai conseguir a eleição de José Calixto e aí deu conta da ambição que tem para o PS, a de fazer o pleno de vitórias nas capitais de distrito do Alentejo, atirando um "por que não? Fazendo as contas, o PS já tem a presidência da câmara municipal de Beja, que Paulo Arsénio conquistou há quatro anos à CDU e está agora a bater-se para que Luís Testa seja presidente da câmara de Portalegre.

Na campanha para as autárquicas de há quatro anos o secretário-geral socialista teve neste concelho uma receção tímida, o comício realizou-se ao ar livre num espaço exíguo e contou com uma manifestação de enfermeiros no auge das reivindicações destes profissionais. Tudo correu mal. Desta vez o comício teve centenas de pessoas num pavilhão desportivo, o candidato é outro, trata-se do próprio líder da distrital, que tenta roubar a câmara a uma independente, Adelaide Teixeira, e o PS mantém-se na esperança de amealhar mais uma capital de distrito.

Os ataques à Galp e a Miguel Albuquerque. E agora?

A corrida desenfreada de Costa pelo país mostra que o PS quer, pelo menos, manter o número de câmaras - um total de 159 com o emblema do partido - mas o tom e os ataques direcionados do líder socialista a alguns alvos dão sinal de que estas eleições autárquicas não são mesmo de pouca importância para os socialistas.

Tomemos o caso de Matosinhos, onde Luísa Salgueiro concorre a um segundo mandato e em que o fator Galp pode mesmo mexer com os eleitores. Muitos deles eram trabalhadores da refinaria e a desativação pode levar a um eventual voto de protesto em massa.

Trata-se de um concelho onde historicamente o PS está dividido, desta vez não é exceção, com o ex-socialista António Parada a concorrer mais uma vez como independente. No dia em que Costa se deslocou a Matosinhos fez questão de passar ruidosamente com a sua longa caravana pelo local do comício de Luísa Salgueiro junto à praia.

É no meio de todo este contexto que surge o violento discurso de António Costa enquanto líder do PS contra a decisão da Galp em desativar a refinaria no concelho de Matosinhos. Um discurso que nunca teve enquanto primeiro-ministro. A questão que já foi colocada pelos jornalistas a Costa e que este nunca respondeu é como é que vão ficar as relações com a administração da Galp a partir de dia 26 de setembro.

Também muito fora do tom que é normal em António Costa enquanto primeiro-ministro foi o ataque ao governo da Madeira presidido pelo social-democrata Miguel Albuquerque. Costa secretário-geral do PS deslocou-se ao Funchal para dar uma ajuda ao candidato à câmara, o independente Miguel Gouveia, em que acusou o governo regional de manter relações de duplicidade e "pela frente é só sorrisos, abraços e palmadinhas nas costas, mas depois por trás, tumba, lá vem a facada".

De notar que para atacar o governo regional da Madeira, Costa conseguiu elogiar a maneira como o líder da região autónoma dos Açores, José Manuel Bolieiro, também do PSD, se relaciona com o governo da República.

A mesma questão colocada para a Galp. Como é que ficam as relações do primeiro-ministro com o presidente do governo regional da Madeira após as eleições de domingo? A pergunta ganha força tendo em conta que Miguel Albuquerque salvou o governo de Costa em 2020 quando deu ordem aos três deputados eleitos pelo círculo da região para votarem contra uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) de 2021 que anulava a transferência de verbas para o Fundo de Resolução com destino ao Novo Banco. Ora, a apresentação, discussão e votação do OE de 2022 é o assunto que se segue já na segunda-feira.