Moedas junto à Câmara de Lisboa. "Vou lá dentro buscar a chave para voltar"

Com mais de meia hora de atraso e sem a animação própria de um encerramento de campanha eleitoral, Carlos Moedas fez a tradicional descida do Chiado sem a presença dos líderes dos dois partidos da coligação ‘Novos Tempos’.

Com Rui Rio nos Açores e Francisco Rodrigues dos Santos a encerrar a campanha em Oliveira do Hospital, onde é candidato à Assembleia Municipal, coube a Manuela Ferreira Leite, antiga ministra a líder do PSD, e ao centrista Paulo Núncio, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desfilar na linha da frente, ao lado do candidato que pretende suceder a Fernando Medina.

A 48 horas da decisão, Moedas dirigiu-se aos indecisos, sublinhando o que disse serem as diferenças em relação ao seu principal adversário.

"Mesmo aqueles que não acreditam nos políticos, devem votar em mim porque sou diferente", apelou o candidato que aproveitou a ocasião para agradecer aos independentes que apoiaram nesta candidatura.

"São essas pessoas que vão apreciar essa diferença, vocês vêem de fora que nós somos diferentes e, como disse ontem, se me olharem nos olhos podem ver o coração essa é a grande diferença para os outros", acrescentou.

E a pensar no dia seguinte às eleições, Carlos Moedas afirma que, maior do que o "privilégio de ter sido candidato, será ainda maior o privilégio de ser o presidente de todos os lisboetas".

E finalizou: "agora vou lá dentro buscar as chaves para depois voltar".