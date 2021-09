João Ferreira defende que CDU é a "alternativa" para vencer os "bloqueios" em Lisboa

A CDU é a alternativa para romper os "bloqueios" que existem em Lisboa, face à "falta de capacidade e vontade" do atual governo da cidade, afirmou esta sexta-feira o candidato comunista a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, João Ferreira.

Nas últimas horas do último dia de campanha, num comício que encheu a Voz do Operário, em Lisboa, João Ferreira e os outros candidatos da CDU às autarquias do distrito de Lisboa contaram com o apoio do líder do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa.

João Ferreira está "confiante" que a "CDU avança" nas autárquicas do próximo domingo para fazer de Lisboa uma "cidade mais bela, justa, viva e democrática".

"Esta candidatura transporta consigo esta exigência, uma exigência que não esteve presente nos últimos anos no governo da cidade, onde faltou a vontade ou a capacidade - ou a vontade e a capacidade - para atacar os bloqueios que impedem a concretização do direito à cidade para todos, os bloqueios no urbanismo, bloqueios na habitação, bloqueios no trabalho, bloqueios na mobilidade, bloqueios nos serviços públicos, bloqueios na cultura e no lazer", afirmou João Ferreira.

"Como afirmámos no momento de apresentação desta candidatura, Lisboa não está condenada a uma de duas opções ou a permanecer incapaz de vencer estes bloqueios, ou retroceder em todas e em cada uma destas áreas, agravando ainda mais as desigualdades e as exclusões que hoje marcam a cidade", acrescentou.

João Ferreira destacou que a CDU está ao lado da população da capital "na luta contra as negociatas e os projetos imobiliários que esvaziam a cidade", a desregulação da atividade turística e "o crescimento desordenado de unidades hoteleiras", pela reversão de projetos como o do Martim Moniz, "que previam a entrega a privados do espaço público", contra o encerramento dos hospitais no centro da cidade e de outros serviços públicos, "dos Correios às agências bancárias, passando pelas esquadras da cidade".

O programa de arrendamento a custos acessíveis, a valorização e requalificação dos bairros municipais, das casas e do espaço público, "terá de ser uma realidade com uma maior celeridade nos processos", destacou.

O candidato salientou ainda que, com a CDU, o que está mal será para corrigir, destacando os "prejuízos e os impactos negativos da linha circular" do Metro de Lisboa.

"Aceder a um transporte público de qualidade e barato será o elemento estruturante da política de mobilidade, com o alargamento da oferta da Carris ao nível de percursos e horários, com a criação de um serviço dedicado ao transporte de crianças em idade escolar, com o alargamento da rede de Metro à zona ocidental da cidade, a ligação da atual linha verde à linha azul em Carnide e Benfica, e ainda com o alargamento a Loures e a outras zonas de forte densidade populacional na cidade como é o caso aqui da Graça, dos Sapadores ou da Alta de Lisboa, disse.

João Ferreira destacou que o "ambiente não será apenas um tema para ostentar na lapela nos períodos de campanha eleitoral" e assegurou que não terá dúvidas "na defesa da desativação faseada, mas definitiva, do aeroporto da Portela substituindo-o por um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete".