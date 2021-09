Gaia. PS “folgado” e AD “confiante” em reforço no executivo

Apesar de não ter sido a primeira escolha para a Câmara de Gaia, José Cancela Moura diz sentir-se legitimado. Acabou por ser eleito pela distrital do PSD, depois da desistência de António Oliveira, antigo Seleccionador Nacional, primeira escolha de Rui Rio. Era, nas palavras do líder do partido, o "candidato com o perfil adequado", mas abandonou a candidatura, em divergência com o aparelho concelhio social-democrata.

Deputado na Assembleia da República (AR), vereador na autarquia e candidato pela Aliança Democrática (AD) - PSD/CDS/PPM -, Cancela Moura acredita ter condições para reforçar a presença no executivo, neste momento com dois mandatos.

“Temos confiança que as pessoas acreditem no trabalho que temos desenvolvido. E, portanto, sentimo-nos confiantes de que isso poderá, eventualmente, acontecer (a eleição de mais um vereador)”. Cancela Moura lembra, em entrevista à Renascença, que está “absolutamente tranquilo com o caminho que está a ser feito e com os compromissos apresentados aos gaienses”.

“Nós fizemos uma oposição muito responsável e houve propostas que a própria maioria acolheu e que são o melhor exemplo de que, mesmo na oposição, nós servimos bem o concelho”, conclui.

O atual presidente da Câmara, Eduardo Vitor Rodrigues, que se recandidata ao terceiro mandato, reconhece que a campanha do principal adversário “tem sido uma campanha de ideias, muitas das quais, aliás, ele tem verbalizado na vereação e que nós temos compatibilizado com as nossas posições”.

O recandidato socialista recorda “o passe 13-18, que nós aceitámos como uma boa medida”, mas admite que Cancela Moura “esteja a pensar mais em 2025, do que na atualidade”.

Habitação e transportes nas prioridades das duas principais candidaturas

Cancela Moura elege como prioridades para o concelho o que considera terem sido as falhas do atual presidente nos últimos oito anos: a requalificação de arruamentos “em condições lastimáveis em termos de circulação”, a falta de construção de habitação social em dois mandatos e a rede de transportes públicos.

“Não foi construída uma única habitação social em oito anos. Às vezes, a crítica que se aponta é que isto não é competência da Câmara. É verdade. Mas a Câmara poderia, por exemplo, comprar terrenos em áreas do concelho menos onerosas que permitissem a construção de raíz e, se isso tivesse acontecido em 2013, acredito que em 2017 e 2018 já houvesse alguma construção”, sublinha.

No sector dos transportes, Cancela Moura considera que Gaia está “num beco sem saída”.

“Infelizmente, não tem sido clara a posição do presidente da Câmara que é, simultaneamente, presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), sobre esta matéria”. E acrescenta que “o que vai acontecer no dia três de dezembro, que era o limite para haver uma solução, com um concurso público, não vai acontecer”.