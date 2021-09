CNE arquivou queixas contra António Costa por usar o PRR na campanha

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou esta quinta-feira a decisão de arquivar as queixas contra António Costa por insistir na chamada do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à campanha para as eleições autárquicas.

“Por delegação do Secretário da Comissão, informo que, na reunião plenária de hoje, a Comissão deliberou arquivar a queixa da Coligação “Funchal Sempre à Frente”,

Em causa estão suspeitas de violação do princípio da neutralidade por parte do primeiro-ministro que, na qualidade de líder do PS, trouxe o PRR para os discursos de campanha.

Segundo a CNE, estes factos não são “suscetíveis de fundamentar um juízo de censura, mesmo que verdadeiros”.