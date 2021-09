​Autarcas pedem ao Ministério Público que investigue a CNE

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) é acusada dos crimes de denegação de justiça e de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade numa denúncia judicial apresentada, na quinta-feira, pelos presidentes das câmaras de Oeiras e de Santa Cruz, na Madeira.



São dois dos dez autarcas recandidatos que antes tinham colocado uma ação administrativa contra a CNE, por terem sido objeto de contraordenações por parte do órgão fiscalização eleitoral por, alegadamente, terem violado a lei que os proíbe de fazerem publicidade ao seu trabalho na autarquia com a utilização de dinheiros públicos, a chamada publicidade institucional.

Os autarcas de Oeiras e de Santa Cruz entendem que a CNE tem a mão dura para eles, mas fecha aos olhos à propaganda feita pelo Governo, sobretudo, pelo primeiro-ministro António Costa.

Na última edição do programa de Em Nome da Lei da Renascença, o porta-voz da CNE, João Machado, admitiu que as inaugurações e promessas que o primeiro-ministro tem feito pelo país podem pôr em causa os deveres de imparcialidade e neutralidade a que estão obrigados todos os órgãos do Estado e da Administração Pública, desde o dia de publicação da data das eleições autárquicas, 8 de julho.

No entanto, disse que a CNE “só age quando tem queixas porque não tem meios para investigar autonomamente”.