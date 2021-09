Rui Rio diz que declarações de Eurico Brilhante Dias "tocam o ridículo"

Rui Rio considera que o secretário de Estado da Internacionalização "tocou o ridículo", quando disse esta quinta-feira que o país "ganhou com a Covid-19" em termos económicos, depois de ter enfrentado a pandemia "com bastante êxito".

"Foi um dia que me parece não brilhante para ele. Há medida que a campanha avança, começam a perder discernimento", disse o líder do PSD, à Renascença, à margem da campanha eleitoral.

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, também disse esta quinta-feira que o secretário de Estado da Internacionalização foi "no mínimo, descuidado".

"Uma marca em houve tanto doente e tanto morto nunca é uma boa marca. Quando ainda estão por resolver consequências da própria pandemia, acho no mínimo discutível [esta declaração]", disse o secretário-geral comunista, à Renascença, em Montemor-o-Novo, à margem da campanha autárquica.

"A falta de respostas, a exigência de potenciar possíveis fundos comunitários para resolver problemas sociais. As doenças não-Covid, os milhares de exames e consultas adiados. Mais do que se procurar imagem de marca, tem de se responder a estes problemas", acrescentou.



Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, também lamentou uma afirmação "profundamente infeliz" de Eurico Brilhante Dias.

"Se é verdade que a população portuguesa teve um enorme sentido de responsabilidade, é preciso ter conhecimento do sofrimento do país. É um período muito difícil", acrescentou, sem querer comentar uma possível demissão do governante.