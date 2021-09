Rio ou Moreira? "Venha o diabo e escolha", responde Fernando Gomes

O ex-presidente da Câmara do Porto Fernando Gomes afirmou esta quarta-feira que entre Rui Rio e Rui Moreira "venha o diabo e escolha" e que a cidade está “demasiado tranquila".

À margem de um jantar da Comissão de Honra da candidatura socialista de Tiago Barbosa Ribeiro à autarquia que liderou durante 12 anos, Fernando Gomes confessou que o Porto que hoje encontra “não é o que esperava” encontrar quase 22 anos depois de deixar o comando dos destinos da autarquia portuense.

“Não era com certeza o Porto que esperava [encontrar] e exatamente porque não era o Porto que eu esperava estou aqui ao lado de Tiago Barbosa Ribeiro, convencido de que ele tem a dinâmica, a coragem e o saber para inverter esta acalmia demasiado passadista que acabou por tomar conta da Câmara do Porto”, afirmou.

Para Fernando Gomes, o cabeça de lista socialista à autarquia portuense, "que se assume como o herdeiro do trabalho socialista feito ao longo de 12 anos” é o “futuro” da cidade: O Tiago tem dado mostras de ser um candidato com ideias, com coragem, com determinação (…) e eu só espero (…) que o possa continuar agora na cidade do Porto no lugar que lhe cabe”, desejou.

O também ex-ministro da Administração Interna do primeiro Governo de António Guterres, cargo pelo qual trocou a presidência da autarquia portuense, explicou porque considera que a cidade está “demasiado tranquila”.

“Eu digo demasiado tranquila porque acontecem poucas coisas. Se tirarmos daqui os grandes acontecimentos que o Futebol Clube do Porto traz à cidade, eu diria que pouco mais se vê”, considerou

Questionado sobre qual escolheria dos autarcas que lhe sucederam - Rui Rio, para quem perdeu as eleições em 2001, ou Rui Moreira, atual autarca e recandidato ao cargo -, Fernando Gomes não respondeu, respondendo.

“Não me peça para, como antigo presidente da Câmara, fazer um julgamento desses porque eu diria o diabo que escolha”, afiançou.