MNE diz que Brilhante Dias lamentou mortes e salientou efeitos negativos da Covid

O Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu que o secretário de Estado da Internacionalização, esta quinta-feira criticado por declarações sobre a pandemia, lamentou as mortes por Covid-19 e salientou os efeitos “profundamente negativos” da doença na saúde.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pretende esclarecer o teor de afirmações esta quinta-feira proferidas por Eurico Brilhante Dias no salão de vestuário e têxtil Première Visio, em Paris.

Os líderes do PSD, Rui Rio, do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, do PCP, Jerónimo de Sousa, e do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, criticaram já declarações feitas aos jornalistas por Eurico Brilhante Dias nesse certame, segundo as quais o interesse por Portugal nos mercados internacionais continuou em tempos de Covid-19 e a forma como país lidou com a pandemia favoreceu mesmo a imagem dos produtos nacionais.